PROVERTHA bringt SMT-Slimline-Rundsteckverbinder im M8-Format mit marktüblichem Footprint auf den Markt

Pforzheim – 5. März 2025– Provertha erweitert sein SMT-Lösungsportfolio für den Leiterplattenanschluss um die Slimline-M8-Steckverbinderbaureihe. Die neuen Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre schmale Bauweise, die robuste, federnde Kontaktanbindung und die Kompatibilität zu den Rundsteckverbindern anderer führender Hersteller auf dem Markt. Die Slimline-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage gibt es in zwei Varianten: ungeschirmt oder geschirmt mit einteiliger Schirmfeder in SMT-Anschlusstechnik (Surface Mounting Technology). Provertha liefert dem Kunden eine sichere kompatible Lösung, die perfekt auf seine Anwendungen zugeschnitten ist – eben ganz „Fitting your Application“.

30 % mehr Wiederstandfähigkeit bei hohen Beanspruchungen

Durch die federnde Kontaktanbindung und eine vergrößerte Lötflächenanbindung bei den Kontakten erreichen die Slimline-Steckverbinder von Provertha bei hoher mechanischer Beanspruchung mindestens 30 % höhere Widerstandsfähigkeit gegen das Abreißen der SMT-Anschlüsse im Vergleich zu marktüblichen M8-SMT-Steckverbindern. Ihr marktüblicher Footprint macht sie kompatibel zu den wichtigsten am Markt verfügbaren SMT-Rundsteckverbindern und so können sie einfach als Alternative eingesetzt werden, ohne Änderungen am Design des Leiterplatten-Layouts.

Die M8-Slimline-Produkte sind durch wählbare Kodierungen (A-3, A-4 und D) flexibel einsetzbar, beispielsweise für Sensor-Aktor-Applikationen in der industriellen Automation und für Industrial-Ethernet-Netzwerke und in miniaturisierten Anwendungen, die hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind.

Design für hohe Funktionssicherheit und hohe Strombelastbarkeit

Die Slimline-Buchsenversionen haben ein spezielles Kontaktdesign für eine hohe Funktionssicherheit bei mechanischen Belastungen und sind in der Bauhöhe 17 mm verfügbar. Die kleine Bauform prädestiniert die Slimline-Stecker für Anwendungen mit sehr begrenztem Einbauraum. Ein weiterer Baustein für die Miniaturisierung ist das spezielle Design für das dichte Aneinanderreihen des neuen manipulationssicheren M8-Einbaugehäuses, das wahlweise eine Push-Pull- oder eine Schraub-Verriegelung ermöglicht.

Die Slimline-Steckverbinder in Schutzart IP67 haben sehr gute technische Kennwerte, z. B. einen großen Temperaturbereich von -40 ° bis +125 ° C und eine hohe Strombelastbarkeit. Die neuen Provertha Stecker sind aus hochtemperaturbeständigen High-Performance-Thermoplast mit hoher Kriechstromfestigkeit gefertigt. Der sogenannte Comparative Tracking-Index (CTI-Wert), ein Maß für die Kriechstromfestigkeit von Kunststoffen, liegt bei über 600.

Konzipiert für die automatisierte Verarbeitung

Alle M8-SMT-Slimline-Steckverbinder sind dank der hochtemperaturbeständigen Pick-and-Place-Ansaug-Pads und der Tape-and-Reel-Verpackung für die sichere Verarbeitbarkeit im vollautomatischen SMT-Prozess ausgelegt. Durch schmale Gurte lassen sich die Anschlüsse platzsparend an der Feederbank des Bestückungsautomaten unterbringen.

Ideale Ergänzung des Portfolios an Steckverbindern für die Leiterplatte

Die neuen Leiterplatten-Steckerlösungen im M8-Format komplettieren die High-Performance M12-SMT-Steckverbinder der Ruggedized-Baureihe und die funktionssichere marktkompatible M12-SMT-Slimline-Baureihe sowie die High-Performance-D-Sub-Steckverbinder der TMC-Baureihe für PCB-Applikationen. Sie können als Teil des Provertha Baukastensystems schnell und gezielt angepasst werden.

Weitere Produktinformationen finden Sie hier: https://www.provertha.de/produkt-kategorie/rundsteckverbinder-leiterplatte-slimline/