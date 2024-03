PROVERTHA hat eine neue kompakte Wire-to-Board-Lösung für Sensorrohre mit einem Durchmesser von 9 mm entwickelt

Pforzheim, 20. März 2024 – Provertha erweitert sein WireClip-Portfolio, mit dem sich prozesssichere Wire-to-Board-Verbindungen realisieren lassen, um neue Ultra-Low-Profile-WireClips, die durch die ultraflache Einbauhöhe von 2,3 mm den Platzbedarf signifikant reduzieren. Die neuen WireClips sind dank ihrer speziellen Geometrie eine Wire-to-Board-Lösung zum Einbau in Sensorrohre mit einem Innendurchmesser von nur 9 mm.

Ein Sensorrohr wird verwendet, um Sensoren und vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, mechanischen Beschädigungen zu schützen und an gewünschter Stelle zu montieren. Sensorrohre werden zum Beispiel in der Automobilindustrie, in der Umweltüberwachung, in der Medizintechnik, in der Industrie und in vielen anderen Bereichen zur Datenerfassung eingesetzt. Je nach Anwendungsgebiet und Anforderungen kann die Form und Größe des Sensorrohrs variieren. Im Zuge der Miniaturisierung kommen Sensorrohre mit immer kleineren Durchmessern zum Einsatz. Die Wireclip-Technik ermöglicht hier wirtschaftliche und platzsparende Wire-to-Board-Verbindungen bei minimaler Einbauhöhe.

Platzsparend und wirtschaftlich mit anschlussfertigen Kabelkonfektionen

Die platzsparenden und besonders wirtschaftlichen Wireclip-Lösungen von Provertha sind mit anschlussfertigen Kabelkonfektionen ausgestattet, die eine prozess- und funktionssichere Kontaktierung von Einzellitzen und Einzeladern auf der Leiterplatte durch Wellenlöten gewährleisten, was eine hohe Prozesssicherheit garantiert. Überall dort, wo es auf absolute Ausfallsicherheit der Kabelverbindung und eine platzsparende Lösung ankommt, haben sich die WireClip-Konfektionen von Provertha bewährt.

Der patentierte WireClip besteht aus einem hochtemperaturbeständigen Kunststoffteil mit integriertem „Snap-in“ Rastclip für die sichere Fixierung auf der Leiterplatte vor dem Lötprozess und zur Aufnahme eventueller Zugbelastungen an der Litze. In einem eigenen Produktionsbereich für die WireClip-Kabelkonfektion von Provertha werden die WireClips in speziellen Fertigungseinrichtungen an Einzeladern und mehradrigen Leitungen konfektioniert.

Die Technologie hat sich bereits millionenfach in der Automobilindustrie und der Industrieautomation bewährt. Es gibt praktisch kaum einen Fahrzeughersteller, der nicht WireClips bereits in seinen Fahrzeugen nutzt, und zwar in kritischen Systemen im Bereich der Fahrzeugsicherheit und im Lenkradbereich. Zudem profitieren nun auch Sensorhersteller, die häufig mit geringen Einbauräumen für die bestückten Leiterplattenbaugruppen konfrontiert sind, von den Vorteilen.

Verschiedene Varianten und kundenspezifische Versionen verfügbar

Die WireClips sind als 90°-Grad-Varianten in 1-reihiger und 2-reihiger Version sowie in gerader Ausführung erhältlich. Auch Sonderbauformen wie umspritzte Varianten oder Hybridversionen für Power- und Signlaübertragung sind verfügbar. Das derzeitige Portfolio an Low-Profile-WireClips umfasst aktuell eine 4-polige und 6-polige Version. Im eigenen Werkzeugbau kann Provertha auch kundenspezifische Versionen mit kundenorientierter Time-to-Market herstellen.