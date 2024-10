Kompakt und sicher bei hohen mechanischen Anforderungen: M12 SMT Ruggedized-Steckverbinder von PROVERTHA

Pforzheim – 15. Oktober 2024 – Provertha erweitert sein Rundsteckverbinder-Portfolio um die neue M12-Ruggedized-Steckverbinder-Baureihe in geraden Ausführungen für die Leiterplattenmontage in SMT-Anschlusstechnik (Surface Mounting Technology). Die Ruggedized-Versionen – wahlweise ungeschirmt oder geschirmt mit einteiliger Schirmfeder – überzeugen durch ihre robusten großflächigen SMT-Anschlüsse mit speziellem Kontaktdesign.

Provertha bietet alles, um kundenspezifische Anwendungen zu optimieren. Das breite Produktprogramm in allen gängigen Kodierungen und Einbauhöhen lässt keine Wünsche offen gemäß dem Provertha Slogan „Fitting your Application“.

Das neue Design der Ruggedized-Baureihe vereint die Kundenforderung nach hoher Funktionssicherheit durch eine spezielle Kontaktgeometrie sowie nach optimalem Routing auf der Leiterplatte durch die Option, die Leiterbahnen auf allen vier Seiten horizontal und vertikal durch und aus dem Ruggedized-Stecker zu führen. Die Baureihe in Schutzart IP67 wurde entwickelt, um an den Kontakten des Leiterplattenanschlusses die höchste Verbindungssicherheit, zum Beispiel bei Vibration oder Schock gemäß IEC 61076-2-101 und -109 in einem großen Temperaturbereich von -40°C bis 125°C (ohne O-Ring) zu gewährleisten.

Prädestiniert für die Miniaturisierung gemäß dem Motto „Fast. Compact. Safe.“

Der gerade Steckverbinder überzeugt durch die derzeit kleinste Einbauhöhe am Markt von nur 16 mm und dem sehr variablen Routing in alle vier Richtungen auf der Leiterplatte. Die Ruggedized-Stecker unterstützen den zunehmenden Trend zur Miniaturisierung als Versionen in D-Code und X-Code für Ethernet-Switches und Gigabit-Ethernet-Switches sowie als Versionen in A-Code bei I/O Boxen. Die Steckverbinder sorgen sie für eine spürbare Platzersparnis auch in kleinen Geräten. Ein weiterer Baustein für die Miniaturisierung ist das neue manipulationssichere M12-Einbaugehäuse, wahlweise für die Push-Pull- oder Schraub-Verriegelung. Ein spezielles Design ermöglicht das dichte Aneinanderreihen der Schnittstellen mit geringstem Abstand.

Konzipiert für die automatisierte Verarbeitung

Die Ruggedized-Steckverbinder sind dank der hochtemperaturbeständigen Pick-and-Place-Pads und der Tape-and-Reel-Verpackung für die sichere Verarbeitbarkeit im vollautomatischen SMT-Prozess ausgelegt. Durch schmale Gurte lassen sich die Anschlüsse platzsparend an der Feederbank des Bestückungsautomaten unterbringen. Die geringe Bauhöhe und das vollsymmetrische Layout der neuen Steckverbinder minimieren Lötwinkelfehler im Verarbeitungsprozess erheblich.

Flexibilität durch wählbare Position der Kodierung



Alle Ruggedized-Steckverbinder sind durch die verfügbaren Standard-Kodierungen (A, B, D und X) in Anwendungen wie beispielsweise für Sensor-Aktor-Applikationen in der industriellen Automation sowie für Industrial-Ethernet-Netzwerke und in Bahnanwendungen einsetzbar.

Mit einem einstellbaren Isolierkörper kann die Lage von acht Kodierungsrichtungen in 45°-Schritten gewählt werden. Der große Vorteil – vor allem bei den gewinkelten Kabelsteckern – ist eine auf die Anwendung zugeschnittene Orientierung der Kabelabgänge. Zwei Positionszapfen gewährleisten die richtige Erkennung und die richtige Positionierung des Steckers beim Bestücken.

Alle M12-Ruggedizid-Steckverbinder haben sehr gute technische Kennwerte, z. B. eine hohe Strombelastbarkeit. Sie sind aus hochtemperaturbeständigem High-Performance-Thermoplast mit hoher Kriechstromfestigkeit gefertigt. Der Comparative Tracking-Index (CTI-Wert), ein Maß für die Kriechstromfestigkeit von Kunststoffen, liegt bei über 600.

Robust gegen Querkräfte und Verdrehmomente

Das Design der Stecker wurde nach einer umfassenden Wettbewerbsanalyse so optimiert und spezifiziert, dass sich bessere mechanische Eigenschaften ergeben. Beispielsweise sorgt ein vollsymmetrisches Layout für eine hohe Stabilität, da Querkräfte gut absorbiert werden. Vier große Lötflächen der Befestigungswinkel sorgen für einen hohen Verdrehschutz, insbesondere bei gewinkelten Kabelsteckern.

Ein wesentliches Merkmal der Ruggedized-Baureihe ist das Kontaktdesign mit einer elastischen Anschlusskontur und größeren SMT-Anschlüssen, die zusammen mit der Geometrie der Befestigungswinkel und vier großflächigen Anschluss-Pads die Aufnahme hoher Quer- und Scherkräfte ermöglicht. Somit bieten die M12-SMT-Ruggedized-Steckverbinder eine hohe Funktionssicherheit, da auch das Abreißen der SMT-Anschlüsse bei hoher Beanspruchung verhindert wird.