PROVERTHA bietet kompakten M12-Ethernet-Adapter zur Wanddurchführung für den Anschluss von Railway CCTV-Überwachungskameras

Pforzheim, 9. Februar 2024 – Provertha hat einen neuen M12-Ethernet-Wanddurchführungsadapter für M12-Ethernet-Schnittstellen von modernen Kameras zur Videoüberwachung in Zügen, sogenannte Railway CCTV-Systeme, als Plug-and-Play-Lösung entwickelt. Vorteilhaft sind der direkt steckbare Anschluss innerhalb weniger Sekunden und die funktionssichere fehlerfreie Datenübertragung, da Konfektionierungsarbeiten und dadurch eventuelle Anschlussfehler entfallen.

Wanddurchführungen werden verwendet, um die Verkabelung durch eine Wand oder eine Barriere zu führen, ohne das Kabel zu beschädigen oder bzw. die Übertragungsqualität zu beeinträchtigen. Der 4-polige Wanddurchführungsadapter mit D-Codierung hat eine Stiftseite für den direkten Anschluss der Ethernet-Buchsen-Leitung der Kamera und eine Buchsen-Seite für das weitere Vernetzen mit klassischen M12-Ethernet-Verbindungsleitungen in Stiftversion außerhalb des Schaltschranks bzw. des Gehäuses. Die verdrehsichere Montage an der Schaltschranktür bzw. der Gehäusewand durch angefaste Seitenflächen am Gehäuse erfolgt mittels einer M16-Kontermutter.

Der M12-Ethernet Wanddurchführungsadapter von Provertha zeichnet sich durch kompakte Abmessungen mit einer kurzen Länge von 55,8 mm und einen kleinen Außendurchmesser (Schlüsselweite SW19) aus. Das Vollmetallgehäuse aus einer vernickelten Kupferlegierung in Schutzart IP67 (im verriegelten Zustand) gewährleistet eine effektive Schirmung ohne Übersprechen und bietet bei robusten Anwendungen Schutz gegen Beschädigung. Die eingesetzten Kunststoffe erfüllen für Bahnanwendungen das Brandverhalten gemäß EN 45545-2. Der Temperaturbereich ist von -40°C bis +105°C spezifiziert.

Funktionssicherer Plug-and-Play-Anschluss von M12-Ethernet-Leitungen

Der Provertha Wanddurchführungsadapter mit D-kodiertem M12-Steckgesicht gemäß IEC 61076-2-101 hat ein Gehäuse mit einem M16x1,5 Gewinde für die Befestigung an einer Schaltschrankwand, Gehäusewand oder Platte mit einer Kontermutter (SW 19). Das vereinfacht die Montage und Verkabelung, z. B. in einem Eisenbahnwagen, und erleichtert den Austausch von Kabeln im Servicefall.

Vorteilhaft ist die Steckbarkeit und die Verwendung von Standardkabeln – das deckt sowohl den CAT5- als auch den CAT5e-Standard ab. D-kodierte Ethernet-Leitungen CAT5e sind in den 100-Mbit/s-Netzwerken der Bahn und in der Industrie häufig anzutreffen. Dieser Standard bietet schnellere Geschwindigkeiten und kann auch größere Entfernungen ohne Beeinträchtigung durch Übersprechen überbrücken.

In der Bahntechnik ist es sehr wichtig, dass die Kabel und Leitungen sicher und zuverlässig durch die Wände und Decken geführt werden, um eine effiziente und sichere Signalisierung und Kommunikation zu gewährleisten. Wanddurchführungen sind ein wichtiger Bestandteil, um dies zu erreichen. Ohne Wanddurchführungen können Kabel durch Löcher oder Schlitze in den Wänden geführt werden, aber das kann zu verschiedenen Problemen führen. Zum Beispiel können die Kabel beschädigt werden, wenn sie durch scharfe Kanten gezogen werden. Löcher oder Schlitze in der Wand sind optisch oft nicht akzeptabel. Außerdem stören sie die Klimatisierung und beeinträchtigen die Energieeffizienz.

Michael Singer, Leiter Business Development bei Provertha, sagt zur neuen Lösung: „Wir bieten ein umfassendes M12-Produktportfolio speziell für die Bahntechnik, das nun um einen kompakten Wanddurchführungsadapter für moderne CCTV-Kameras erweitert wurde. Wir haben festgestellt, dass bei den Anschlüssen solcher Kameras M12-Wanddurchführungen im Hinblick auf Design und Montage viele Vorteile bieten. Das Vernetzen der Kameras kann mit der neuen Plug-and-Play-Adapterlösung an einer Schaltschrankwand, Gehäusewand oder Platte kann nun innerhalb von Sekunden realisiert werden. Das vereinfacht die Montage und Verkabelung in Bahn- und Industriebereich erheblich.“